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Спорт

Псковские таможенники участвуют в международных зимних корпоративных играх

Футбольная команда Псковской таможни участвует в международных зимних играх Ассоциации развития корпоративного спорта, которые проходят в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

Псковские таможенники участвуют в международных зимних корпоративных играх. Фото: группа футбольного турнира «Вызов» в соцсети «ВКонтакте»

Команда, представляющая Псковскую область, борется за победу в футбольном турнире, где участвует 16 коллективов, разделённых на четыре группы. «Псковская Таможня» в группе играет против команд «НПП Салют-27» из Нижегородской области, «Респиратор» из Московской области и «Ред Вингс» из Москвы.

В плей-офф турнира выйдут все коллективы. После группового этапа матчи на выбывание стартуют со стадии 1/16 финала.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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