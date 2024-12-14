Псковские таможенники участвуют в международных зимних корпоративных играх

19:00, 14 декабря 2024, ПАИ

Футбольная команда Псковской таможни участвует в международных зимних играх Ассоциации развития корпоративного спорта, которые проходят в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

Команда, представляющая Псковскую область, борется за победу в футбольном турнире, где участвует 16 коллективов, разделённых на четыре группы. «Псковская Таможня» в группе играет против команд «НПП Салют-27» из Нижегородской области, «Респиратор» из Московской области и «Ред Вингс» из Москвы.

В плей-офф турнира выйдут все коллективы. После группового этапа матчи на выбывание стартуют со стадии 1/16 финала.

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