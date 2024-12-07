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Концерт лауреатов премии «Юные дарования Псковщины» состоялся в Пскове

Церемония награждения лауреатов премии комитета по культуре Псковской области «Юные дарования Псковщины», обладателей стипендии для одарённых детей и молодёжи, победителей Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» состоялась в концертном зале детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. На церемонии награждения выступили студентка первого курса Академии Русского балета имени Вагановой Ева Кальцанова и студентка третьего курса факультета музыкальной педагогики Российской академии музыки имени Гнесиных Алина Лексунова. За событиями наблюдал Андрей Степанов.

Фото: Андрей Степанов, 21:42, 14 декабря 2024, ПАИ
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