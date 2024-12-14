В Псковской области перевернулся микроавтобус с людьми

22:01, 14 декабря 2024, ПАИ

В Куньинском районе Псковской области, у деревни Ущицы, перевернулся микроавтобус. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»













Микроавтобус занесло, из-за чего он выехал на полосу встречного движения. Затем его выкинуло на ограждение тротуара автобусной остановки, где он перевернулся на бок. В результате происшествия госпитализировали двоих пострадавших.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.