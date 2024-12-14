В великолукской больнице стали проводить в два раза больше процедур для лечения сосудов
В великолукском филиале Псковской областной клинической больницы провели в два раза больше стентирований и коронарографий в ноябре. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
До ноября врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения проводили от 40 до 50 стентирований в месяц, сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов. «За ноябрь эта цифра увеличилась вдвое и составила 85 процедур», – сказал он.
Коронарография и стентирование – процедуры, которые применяются при диагностике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Коронарография необходима при диагностике ишемической болезни сердца, стенокардии, заболеваниях клапанного аппарата, а с помощью стентирования лечат с малой травматичностью для пациента сосудистые заболевания.
В великолукской больнице стали проводить в два раза больше процедур для лечения сосудов
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