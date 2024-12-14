Псковские таможенники стали обладателями серебряного кубка международных корпоративных игр

23:59, 14 декабря 2024, ПАИ

Футбольная команда «Псковская Таможня» стала обладателем серебряного кубка международных зимних игр Ассоциации развития корпоративного спорта, который прошёл в Москве 14 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

В соревнованиях участвовали 16 команд. Псковичи в групповом этапе обыграли «НПП Салют-27», но минимально уступили «Ред Вингс» и команде «Респиратор», заняв третье место в группе D. Таможенники продолжили борьбу за серебряный трофей.

В четвертьфинале «Псковская таможня» обыграла подмосковный «Метровагонмаш-Сервис» – 3:0, в полуфинале выиграла у «Комбината Каменского» из Ростовской области – 2:0, а в финале победила «ОАК-Сухой» – 4:1. Кстати, первое и второе места из группы D, где играли псковские таможенники, разыграли в финале золотой трофей. Победа досталась команде «Респиратор».

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