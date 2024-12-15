О возможности обследования ребёнка в областном центре здоровья рассказали псковичам

10:40, 15 декабря 2024, ПАИ

Каждый ребёнок в Псковской области имеет возможность раз в год пройти полное медицинское обследование в областном центре здоровья детей, который расположен на базе отделения спортивной медицины Детской областной клинической больницы. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Родители могут бесплатно проверить здоровье своих детей в возрасте от пяти до 17 лет по полису ОМС и получить консультацию у заведующей Центром здоровья, доктора медицинских наук, профессора Марины Галактионовой.

Обследование включает в себя следующие процедуры: ЭКГ, антропометрия (измерение роста и веса), оценка компонентного состава тела, динамометрия (измерение силы мышц рук), проверка остроты зрения, а также анализ уровня глюкозы и холестерина в крови натощак и измерение артериального давления.

Заключение с результатами, а также данные по осмотру и рекомендации врача выдают на руки. Записаться для обследования можно по номеру телефона 8 (8112) 29-40-93.

Центр здоровья для детей находится в деревне Борисовичи на улице Балтийской, 11а. При посещении необходимо иметь страховой полис ОМС и полотенце, а также приходить натощак (последний приём пищи должен быть за три часа до обследования).