До –6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 16 декабря
Облачная погода ожидается в Псковской области 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег, днём – мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду, днём местами 12–15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –6 до —1 градусов, а днём – от –1 до +4 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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