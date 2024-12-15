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Общество

До –6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 16 декабря

Облачная погода ожидается в Псковской области 16 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Облачная погода ожидается в Псковской области 16 декабря. Фото: ПАИ

Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег, днём – мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду, днём местами 12–15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –6 до —1 градусов, а днём – от –1 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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