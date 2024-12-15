Команда из Себежа вышла в полуфинал первенства России по волейболу

18:40, 15 декабря 2024, ПАИ

Воспитанники Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки вышли в полуфинал первенства России по волейболу, пишет газета «Призыв».

С 10 по 18 декабря в Вологде проходит первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей до 14 лет (2012 – 2013 годов рождения).

«Команда Себежского ДЮКФП, юноши из Себежа и Идрицы, в упорной борьбе, на групповом этапе со счетом 3:0, переиграв команды ДЮСШ №2 г. Данилов, МБУДО «СШ Заполярный ринг» г. Воркута, МОУ ДО СШ г. Ростов Ярославской области и уступив команде ВоллейТайм 1 – СШ «Спартак» г. Вологда 1:3, заняли второе место и обеспечили себе борьбу за 1–4 место и выход в полуфинальные соревнования Первенства России», – сообщили тренеры команды Наталья Николаева и Александр Шаров.