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Команда из Себежа вышла в полуфинал первенства России по волейболу

Воспитанники Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки вышли в полуфинал первенства России по волейболу, пишет газета «Призыв».

Команда из Себежа вышла в полуфинал первенства России по волейболу. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

С 10 по 18 декабря в Вологде проходит первенство Северо-Западного федерального округа по волейболу среди юношей до 14 лет (2012 – 2013 годов рождения).

«Команда Себежского ДЮКФП, юноши из Себежа и Идрицы, в упорной борьбе, на групповом этапе со счетом 3:0, переиграв команды ДЮСШ №2 г. Данилов, МБУДО «СШ Заполярный ринг» г. Воркута, МОУ ДО СШ г. Ростов Ярославской области и уступив команде ВоллейТайм 1 – СШ «Спартак» г. Вологда 1:3, заняли второе место и обеспечили себе борьбу за 1–4 место и выход в полуфинальные соревнования Первенства России», – сообщили тренеры команды Наталья Николаева и Александр Шаров.

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