Иван Молчальник наступил по народному календарю

07:12, 16 декабря 2024, ПАИ

Иван Молчальник наступил по народному календарю сегодня, 16 декабря, сообщает calend.ru.

В этот день православные верующие отмечают память преподобного Иоанна Молчальника. Согласно преданию, он с раннего возраста начал изучать Священное писание и молиться. После смерти своих родителей юноша раздал часть наследства бедным, а оставшуюся сумму пожертвовал на строительство храмов, после чего удалился в монастырь. Там он провёл десять лет, пока его не назначили епископом Колонийской церкви.

Однако вскоре, столкнувшись с вмешательством власти в церковные дела, Иоанн решил покинуть свой пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. В этой обители он принял обет молчания, а затем, стремясь к полному уединению, ушёл в пустыню. В течение девяти лет он жил в одиночестве, питаясь травами. Позже игумен Савва уговорил Иоанна вернуться в лавру, где он провел ещё 66 лет, исцеляя людей силой своей молитвы.

На Руси в день Иоанна Молчальника было принято как можно меньше говорить и даже писать. Считалось, что слова в этот день без необходимости лучше не произносить. Говорили, что тот, кто промолчит весь день, будет красноречивым на протяжении всего года.

С утра рекомендовали тихо постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться «про себя» и осмыслить свои поступки и мысли.

Люди верили, что молчание в этот день поможет избежать невзгод и привлечет удачу. Охотники также выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойная погода – по тому, как высоко белка прячет свои запасы грибов на ветках.