Шквальный ветер, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 17 декабря

14:03, 16 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области завтра, 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой снег, а также мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от шести до 11 метров в секунду, ночью местами порывы ожидаются от 15 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет низким.