Шквальный ветер, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 17 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области завтра, 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшой снег, а также мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от шести до 11 метров в секунду, ночью местами порывы ожидаются от 15 до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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16 декабря 2024
Шквальный ветер, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 17 декабря