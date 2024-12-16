Псковичей наградили памятными нагрудными знаками «Народный фронт. Всё для Победы»

14:19, 16 декабря 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое награждению памятным нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы», проходит в Пскове в понедельник, 16 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

К присутствующим обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Нынешняя встреча позволяет нам чествовать тех людей, которые внесли особый вклад в дело Победы, в дело Народного фронта. Как вы знаете, в этом году по поручению нашего президента был разработан и учреждён памятный нагрудный знак «Народный фронт. Всё для Победы». Это способ отметить усилия волонтёров, лидеров общественного мнения, представителей бизнеса, активистов и просто неравнодушных граждан, всех тех, кто помогает бойцам на передовой и людям, попавшим в беду. В нашей области вручение этого знака проходит впервые», – отметила она.

Псковская земля всегда славилась неравнодушными людьми к судьбе Отечества, добавила Вера Емельянова.

«И сегодняшнее награждение служит тому подтверждением. В регионе много активных граждан, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту, подставить своё плечо и сплотиться перед вызовами», – подчеркнула первый заместитель губернатора.

Всего награды получили 16 жителей региона.

Также к участникам мероприятия обратился руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

«Этот проект охватил территории всех регионов нашей страны. Нам помогают в том числе и наши помощники за пределами России. Он объединил миллионы людей. Каждый, кто нашел возможность сегодня помогать передовой, заслуживает благодарности. И благодарности прежде всего за то понимание, что перед нашей страной стоят очень большие сложные задачи сегодня, и, конечно же, благодарности за то понимание, насколько важно нам сплотиться», – сказал он.

Также своё видеопоздравление участникам проекта направил амбассадор Народного фронта, народный артист России Андрей Соколов.

«Я очень рад, что сегодня есть возможность поздравить всех тех, кто получил эти награды. Я понимаю, насколько важно признание своих друзей, коллег, единомышленников, всех тех, кто по зову сердца от всей души помогает нашим ребятам. Очень жаль, что я не могу сказать эти слова лично, но, поверьте, моё сердце находится рядом с вами. Я хочу пожелать, чтобы у вас оставались силы, возможности, желание продолжать это дело для приближения нашей Победы», – заключил он.