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Общество

Названы победители акции «Губернаторский дневник» в первом триместре

По итогам конкурса «Губернаторский дневник» в первом триместре победителями стали школьники из Псковского, Себежского районов и Великих Лук.

Фото: Андрей Степанов

Победительницей среди учащихся 2-4-х классов стала второклассница Влада Дарина Бирюкова из Себежской общеобразовательной школы. За первых три месяца учебного года она получила 201 пятёрку.

Среди школьников 5-7-х классов победу одержала шестиклассница Лия Сыропятова из Писковской средней общеобразовательной школы. Она за сентябрь, октябрь и ноябрь заработала 204 отличные оценки.

Среди старшеклассников, учащихся 8-11-х классов, больше всего пятёрок получил десятиклассник Андрей Чернецов из средней общеобразовательной школы № 9 Великих Лук. Он получил в первом триместре 344 отличных оценки.

Всего в акции приняли участие почти 140 ребят из 22 районов Псковской области, за исключением школьников из Палкинского и Новоржевского районов. Наибольшее количество анкет пришло из Великих Лук и Великолукского района – 53 бланка с пятёрками.

Напомним, оценки за первый триместр в редакцию могли прислать ученики любой школы Псковской области, за исключением Пскова. Их отличные оценки подсчитают в мае за весь учебный год.

Акция «Губернаторский дневник» в этом году проходит в 12-й раз. Главный приз акции – чаепитие с губернатором Псковской области. Также победителей помимо встречи с главой региона ждёт программа и экскурсии.

Следите за новостями акции в официальной группе «Губернаторский дневник в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/gubdnevnik).

Как акция проходила в предыдущие годы, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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