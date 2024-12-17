Выпускники девятых классов могут стать студентами Великолукской сельхозакадемии

13:06, 17 декабря 2024, ПАИ

Что привлекает ребят в отделении среднего профессионального образования Великолукской государственной сельскохозяйственной академии? Какие специальности они могут получить и какие сдавать экзамены при поступлении – в интервью с заведующей отделением СПО ВГСХА Еленой Зориной.

Секреты привлекательности для выпускников

– Думаю, главный секрет заключается в том, что мы являемся подразделением при академии. У нас хорошая материальная база, сильный состав преподавателей, которые ежегодно проходят переаттестацию, что предполагает обучение на самом высоком уровне. Ещё один важный момент – мы не просто готовим тех или иных специалистов, мы готовим будущих руководителей.

Актуальные специальности СПО

– Елена Петровна, можно подробнее рассказать о том, кого готовят на СПО?

– Подготовка проводится по девяти наиболее востребованным на рынке труда специальностям. Самая популярная на сегодняшний день – «информационные системы и программирование». В учебном плане представлен широкий набор предметов, что позволяет ребятам определиться с наиболее интересным для себя направлением и выбрать его для получения в дальнейшем высшего образования.

Есть сразу три специальности, связанные с электричеством: «электроснабжение», «электротехнические системы в агропромышленном комплексе» и «электрификация и автоматизация сельского хозяйства». На электриков сегодня большой спрос, и ускоренный курс обучения (два года и десять месяцев) позволяет ребятам быстрее приступить к производственной деятельности.

Следующая специальность, которая сводит с ума мальчишек, – это «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Недавно открылась «технология продуктов питания животного происхождения». Востребованная и дефицитная. К тому же мы напрямую сотрудничаем с работодателями, заинтересованными в такого рода специалистах (Мясокомбинат, «Мясной двор» и т. д.). Студенты, обучающиеся по специальности «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», также могут не переживать по поводу дальнейшего трудоустройства – в городе и области немало предприятий, работающих с сельскохозяйственной продукцией. А вот многочисленные свинокомплексы с удовольствием берут выпускников нашей «ветеринарии». Получив диплом фельдшера на СПО, впоследствии можно без отрыва от производства заочно выучиться на ветеринарного врача.

И наконец, «экономика и бухгалтерский учёт». Экономисты требуются всюду, а мы готовим хороших специалистов, которые на выходе обладают не только необходимыми знаниями с учётом современной нормативной базы, но и умеют работать в программе 1С. Кстати, независимые эксперты в области бухгалтерского учёта, принимавшие у наших выпускников демонстрационные экзамены, сказали, что многих из них готовы сразу же взять на работу.

Экзамен как трудоустройство на работу

– Что такое демонстрационный экзамен?

– Это выпускной экзамен, где знания студентов оценивают не преподаватели академии, а представители потенциальных работодателей. Причём для получения звания экспертов им самим приходится сдавать экзамен.

– То есть сдать экзамен на отлично – это всё равно что устроиться на работу. Ведь ты сдаёшь его людям, которые могут тут же эту работу предложить.

– Так и есть. Кроме демонстрационного экзамена у нас практикуется открытая защита выпускных квалификационных работ, куда тоже часто приходят представители предприятий и организаций, например из ООО «ГК Кабош». Потенциальным работодателям интересно посмотреть, как выпускники ведут себя на защите диплома, насколько они стрессоустойчивы, владеют знаниями и могут с ходу отвечать на задаваемые вопросы. Внедряется у нас и целевое обучение. В этом плане налажено хорошее взаимодействие с ЗАО «ЗЭТО». Завод не только гарантирует своим целевикам трудоустройство, но и платит им стипендию, размер которой зависит от успеваемости студентов.

– Есть ли у ребят возможность по окончании СПО получить в ВГСХА высшее образование?

– Конечно, в вузе действует хорошо продуманная система взаимосвязи среднего профессионального и высшего образования. Каждая специальность СПО имеет своё продолжение в академии. Вместо ЕГЭ выпускники СПО сдают внутренние испытания. Как правило, это русский язык, математика и какая-то дисциплина, связанная с профилем получаемого образования. Красный диплом СПО даёт большее количество баллов, поэтому мы говорим ребятам с первого курса: «Старайтесь, чтобы потом не жалеть о тех оценках, которые получили в начале обучения. Большим подспорьем для наших выпускников является то, что в годы учёбы на СПО они знакомятся с преподавателями высшей школы. И те, в свою очередь, запоминают ребят, особенно активных: участников научно-практических конференций, победителей конкурсов профессионального мастерства.

Досуг в академии

– Елена Петровна, в плане досуга ваши студенты пользуются теми же возможностями, что и их старшие коллеги, получающие высшее образование?

– Наши студенты задействованы в любом направлении воспитательной внеурочной работы. У ребят есть возможность выбрать дело себе по душе: заняться вокалом, танцами, художественным словом в студенческом творческом центре или записаться в спортивную секцию. И нас радуют успехи обучающихся. Например, буквально на днях мы выиграли первенство области по баскетболу среди учреждений среднего профессионального образования. Причем как мальчики, так и девочки. И такого рода достижения я могла бы перечислять долго. Поэтому нашим первокурсникам мы всегда говорим: «Если вы чего-то хотите, но пока не умеете – не бойтесь. Приходите, начинайте заниматься, и всё получится!».

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