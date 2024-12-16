Около 4 тысяч жителей Псковской области получили помощь в областном гериатрическом центре

21:23, 16 декабря 2024, ПАИ

С момента открытия в Псковской области гериатрического центра, специализирующегося на стационарном лечении, помощь получили около четырёх тысяч пациентов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» в Псковской области была создана система гериатрической помощи.

В 2020 году на базе Псковского госпиталя для ветеранов войн был открыт областной гериатрический центр. В его структуру входят отделения круглосуточного стационара, реабилитации, паллиативной медицинской помощи и гериатрический кабинет. На данный момент гериатрическое отделение центра насчитывает 30 коек.

Сотрудники центра прошли профессиональную подготовку по специальности «гериатрия» и оказывают помощь пожилым пациентам с различными заболеваниями. Также этой категории граждан доступны программы медицинской и физической реабилитации.