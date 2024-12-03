Спектакль «Нос» показал Санкт-Петербургский ТЮЗ имени Брянцева на «Кулов-фесте»

Спектакль «Нос» представили артисты Санкт-Петербургского театра юного зрителя имени А. А. Брянцева на сцене Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина. Мероприятие прошло в рамках «Кулов-феста» 16 декабря. Абсурдистская фантастическая повесть Николая Гоголя о майоре Ковалеве, потерявшем собственный нос, в трактовке режиссёра Кулова стала историей о несчастных и одиноких людях, не способных противостоять жизненным испытаниям, и о тайной силе, во власти которой они оказываются. Интересные моменты спектакля и яркие эмоции действующих лиц запечатлела Валерия Ковалёва.