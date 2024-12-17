Почти 3200 человек проголосовали за сутки за номинантов «Народного признания»

Почти 3200 человек проголосовали за номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» за первые сутки со старта голосования.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.