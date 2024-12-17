Глава Локнянского округа Иван Белугин станет гостем программы «Оглавление»

12:24, 17 декабря 2024, ПАИ

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

С какими итогами к концу года пришёл муниципалитет, полностью перейдя на окружные «рельсы»? Как небольшой округ постепенно становится передовиком среди муниципальных образований Псковской области? С каким заделом Локня переходит в 2025 год?

Об этом с Иваном Белугиным поговорят ведущие София Гречиха и Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляцию смотрите в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте» и на сайте Псковского агентства информации.