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Общество

Глава Локнянского округа Иван Белугин станет гостем программы «Оглавление»

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

Иван Белугин. Фото: ПАИ

С какими итогами к концу года пришёл муниципалитет, полностью перейдя на окружные «рельсы»? Как небольшой округ постепенно становится передовиком среди муниципальных образований Псковской области? С каким заделом Локня переходит в 2025 год?

Об этом с Иваном Белугиным поговорят ведущие София Гречиха и Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляцию смотрите в группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте» и на сайте Псковского агентства информации.

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