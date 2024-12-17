Себежане стали призёрами первенства СЗФО по волейболу

15:29, 17 декабря 2024, ПАИ

Юноши из Себежа стали серебряными призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по волейболу, которое проходило в Вологде. Об этом ПАИ сообщили в Себежском детско-юношеском клубе физической подготовки.



Фото: Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки



Фото: Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки



Фото: Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки



Фото: Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки



Фото: Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки



Фото: Себежский детско-юношеский клуб физической подготовки











В соревнованиях участвовали десять команд из Вологды, Себежа, Ростова, Воркуты, Данилова, Старой Руссы, Твери, Калининграда и Мурманской области. Себежане в групповом этапе обыграли волейболистов из Ростова, Воркуты и Данилова, но уступили команде Вологды и вышли со второго места в полуфинал.

В полуфинале команда из Псковской области обыграла представителей Старой Руссы – 3:0, а в финале снова играла с хозяевами турнира из Вологды. Вологодские волейболисты вновь оказались сильнее – 3:0 (25:21; 25:13; 25:16).

Тренируют команду Наталья Николаева и Александр Шаров.

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