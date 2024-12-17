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Общество

На ремонт Локнянской средней школы выделено 119 млн рублей

Две школы отремонтируют в Локнянском муниципальном округе. Об этом рассказал глава муниципального образования Иван Белугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

Фото: ПАИ

«Мы долгое время старались, проявляли инициативу, чтобы наши две флагманские школы попали в федеральную программу на ремонт, и это случилось. Локнянскую школу ждёт ремонт в 2026 году. Сумма федеральных средств составила 119 миллионов рублей. Мы сейчас завершим всю подготовку вместе с комитетом по образованию в части проектно-сметной документации. Это очень важно, и наша флагманская школа, считаю, достойна этого ремонта», – отметил Иван Белугин.

В школе планируют заменить инженерные коммуникации, сделать косметический ремонт и закупить оборудование.

«Что касается Башовской школы, то здесь сроки стоят чуть дальше – в 2027 году. Там прежде всего акцент на фасаде – у учреждения очень интересное историческое здание, которое требует ремонта. Всего выделено порядка 17 млн рублей, но, если получится, мы будем просить, чтобы средства увеличили для того, чтобы мы смогли отремонтировать ещё что-то внутри», – заключил он.

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