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Политика

Иван Белугин: Изменения в лучшую сторону после преобразования района в округ ощутимы для местных жителей

Изменения в лучшую сторону после преобразования Локнянского района в округ ощутимы для местных жителей. Об этом рассказал глава округа Иван Белугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 декабря.

Иван Белугин. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Мы поставили себе цель в округе чётко взаимодействовать по линии: федеральная, региональная и муниципальная власть. Эту вертикаль мы для себя определили в конце года и по ней чётко шли. Мы понимали, что нужно активно пользоваться инструментами привлечения дополнительных средств в муниципалитет, и мы чётко понимаем, что в округе нам это удалось», – отметил Иван Белугин.

Изменения в лучшую сторону, которые произошли по различным направлениям, действительно ощутимы для жителей, добавил он.

«Это не витания в облаках или разговоры, это реальные вещи, которые люди каждый день вокруг себя замечают. Эти изменения – это возможности, которые мы начали применять», – сказал Иван Белугин.

Он напомнил, что после перехода района в округ в муниципальном образовании стал консолидированный бюджет.

«Следовательно, нам проще найти софинансирование. Самое главное, если говорить простым языком, нужно брать на себя инициативу. Если этого не делать, то ничего и не будет. Думаю, что все главы заточены на формат работы, чтобы муниципалитет развивался. И для этого нужно не просто сидеть в своем кресле, а выходить на улицу, работать с правительством, исполнительными органами власти, и тогда, думаю, будет все получаться», – заключил Иван Белугин.

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