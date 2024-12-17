О новых псковских дорогах, автобусах, мостах, воздушных терминалах и поездах – в интервью со специалистом

21:02, 17 декабря 2024, ПАИ

Какие мосты называют уникальными? Будет ли ещё одна «Ласточка»? Какое оборудование появится в аэропорту? Сколько получено новых автобусов? Споёт ли псковская трасса «Подорожную»? На эти и другие вопросы ответил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Всё по плану

– Станислав Янович, какие дорожные объекты этого года вы назвали бы главными?

– Платную автомобильную дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Невельском и Усвятском районах. В прошлом году большой объём работ сделали, в этом привели в порядок ещё около 30 километров. Дорога в Печорском районе Гверстонь – Крупп – Кулье, на которую сильно жаловались жители: «Псковавтодор» в этом году собственными силами выполнил все работы, остался один участок, который закончим в следующем году – и вся дорога будет приведена в порядок полностью. Также работали на туристических направлениях в Новгород, Пушкинские Горы, Локню. И в Пскове муниципалитет много чего отремонтировал.

– Дорожники очень часто работают с опережением. В этом году тоже?

– Безусловно, но не в том объёме, как раньше. Нынешняя ключевая ставка не позволила даже очень крупным подрядчикам воспользоваться банковской поддержкой. Если раньше брали кредит с приемлемыми ставками, успевали выполнить работы на объекте, получали за это выплату и гасили кредит, то в этом году никто рисковать не стал. Отработали планово, без провалов и с незначительным опережением в Пскове и на одном-двух объектах в регионе.

– Уменьшится ли в 2025 году объём дорожных работ из-за постоянного роста цен? И какие конкретно объекты в планах?

– Работы идут по программе, запланированной ещё в начале реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И меморандум у нас подписан с Федеральным дорожным агентством до 2027 года, так что никакого уменьшения точно не будет. Да, цены подрастают, но у нас все объекты долгоиграющие, двух- и трёхлетние, их рассчитали с учётом индексации последующих периодов. Кроме уже упомянутой дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель «Псковавтодор» в будущем году закончит пятикилометровый участок от Бежаниц в сторону Порхова. Протяжённость всей дороги большая, проект долгосрочный, работы будут продолжаться несколько лет. Также в плане дороги великолукского куста, затем Остров – Вышгородок, Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса (достаточно загруженная дорога, два района связывает, в следующем году её закончим полностью). Ещё будут Остров – Новоржев, Нестрино – Остров, дороги, важные для районного населения.

В ожидании мостов

– Какая обстановка на Северном обходе Пскова и строительстве нового моста?

– Плановые работы ведутся без срывов. Основной упор идёт на мост через реку Великую и искусственные сооружения – путепроводы, прогон. Финансирование подтверждено, подписаны все регламентирующие документы. Все подрядчики работают, серьёзных проблем нет, технические вопросы решаются в процессе. Полностью второй пусковой комплекс от Гдовской до Рижской трассы завершим в 2027 году.

– Чем новый мост будет отличаться от других псковских мостов?

– Он будет самым длинным, существенно длиннее моста Александра Невского. Протяжённость – чуть более 400 метров, четыре полосы, тротуары с каждой стороны. Проект готов, но в силу большой стоимости это не перспектива ближайших двух-трёх лет.

– Есть ли новые проекты для Пскова или реконструкция Ольгинского моста позволит решить проблему их нехватки?

– Думаю, без нового моста проблему окончательно не решить. В долгосрочных планах развития города предусматривается мост, который соединит улицы Кузбасской Дивизии и Ипподромную в районе «Шведской горки». Но пока к проектированию не приступали.

– Сколько мостов отремонтировали в этом году?

– Если считать в погонных метрах, то капитально реконструировано чуть более 270 метров мостового полотна на девяти мостах. Одним из самых серьёзных был конструктивно сложный мост через реку Черёху в Псковском районе. Он почти 100 метров, чуть не дотягивает до наименования уникального (уникальными называются мосты более 100 метров). В целом удачно введены в строй все объекты, запланированные на этот год, осталось ввести три моста.

– Зачем рядом с ремонтируемым мостом строят ещё один и куда он потом денется?

– Временные мосты возводят для обеспечения движения транспорта. Также они зачастую используются как рабочие мосты, с которых осуществляется монтаж, например, пролёта. Каждый ремонтируемый объект индивидуален: где-то есть возможность сделать объезд по существующим дорогам, но где-то нужно возводить временные мосты. Они модульные, после окончания работ их разбирают и переносят на другой объект.

– Какие мосты в следующем году отремонтируют в области?

– На реке Чёрной (это на границе Псковского и Гдовского районов), на Пенной в направлении Остров – Новоржев, на Черёхе в Островском районе, на Селяхе в Новоржевском районе, на реках Локнянке и Романовке в направлении Изборск – Палкино – Остров, а также на Ладе, Вербочке и на Пскове в Черняковицах.

В общем потоке

– Сколько автобусов получили псковичи в этом году?

– В начале года мы получили 34 автобуса большого и среднего классов по программе государственного казначейского кредита 2023 года. И осенью благодаря договорённости губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром нам выделили из резервного фонда 750 миллионов рублей исключительно на автобусы особо большого класса, называемые в народе «сцепками».

По изначальной цене контракта предполагалось купить 25 единиц, но повезло: получилась экономия на конкурсных процедурах, и удалось приобрести ещё семь автобусов. И сейчас в Пскове потребность в автобусах особо большого класса закрыта. И благодаря опять же взаимоотношениям нашего губернатора с губернатором Санкт-Петербурга ещё удалось получить в более-менее хорошем состоянии 20 автобусов.

– Нарекания по поводу новых автобусов были?

– Глобальных проблем никаких, были мелкие эксплуатационные, которые сразу решались. У нас на автопредприятии хорошие технические специалисты, к тому же все автобусы на гарантии производителя. У Минского автозавода (МАЗ) достойное качество и внимание к заказчику. Например, посередине площадки для колясочников была стойка, за которую держатся стоячие пассажиры, и коляску невозможно было развернуть. Обратились на завод, там внесли конструктивные изменения. И новые автобусы уже пришли с учётом наших замечаний.

– В социальных сетях нередко жалуются на срывы графиков движения. В чём причина?

– Здесь комплекс причин. К сожалению, наша улично-дорожная сеть не позволяет организовать выделенную полосу для автобусов, поэтому они идут в общем потоке, и сбои по времени часто случаются в часы пик. Плюс общий износ автопарка – около 50 %, даже несмотря на немалый объём обновления. Старый автобус может выйти на линию и, например, сломаться. Мы стараемся в рабочем режиме корректировать сбои, приносим пассажирам извинения за неудобства и надеемся на их понимание.

Наш автопарк, конечно же, необходимо обновлять. Надеюсь, большим подспорьем станет новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Один из его показателей – обновление автобусного парка, и по нормативам новый транспорт должен составлять не менее 80 %. Надеемся, что будет предусмотрено федеральное финансирование. Также мы всегда отслеживаем направления с мерами господдержки: иногда государственная транспортная лизинговая компания даёт нормальные предложения, есть и казначейские кредиты, и программы из резервного фонда периодически помогают обновляться. Мы точно не намерены останавливать обновление.

– Новые автобусы появляются не только в Пскове?

– В Пскове стопроцентно остаются автобусы особо большого класса, потому что только здесь улично-дорожная сеть позволяет пускать «сцепки». Автобусы большого и среднего класса по большей части тоже осели в Пскове, но и в районные филиалы тоже направляются. Сейчас стоит цель улучшить транспортное обслуживание в Великих Луках, запустить там автобусы большого класса. Не везде, к сожалению, можно это сделать из-за состояния дорог местного значения. В районы можем передавать подлежащие замене псковские автобусы в приличном состоянии.

– Как используют туристические автобусы? И действует ли рейс Санкт-Петербург – Псков?

– В рамках празднования 500-летия Псково-Печерского монастыря удалось получить финансирование на закупку 12 автобусов повышенной комфортности (их называют туристическими, или междугородними). Ездят в разных направлениях, обеспечивают междугородное сообщение как рейсовые автобусы, возят группы туристов и паломников по заказу.

Чтобы финансово поддержать наше автопредприятие, запустили коммерческий рейс Псков – Санкт-Петербург и обратно. Наполняемость плавающая, но в целом финансовый результат положительный, и мы от него отказываться не собираемся. На сайте «Псковпассажиравтотранса» можно узнать расписание и места отправления. В новогодние праздники рейс точно будет востребован, может быть, в этот период пустим дополнительные автобусы.

За прилёт и приезд!

– Какие планы в 2025 году в отношении псковского аэропорта?

– Всё направлено на дальнейшее развитие. Мы уверены, что продолжится рост пассажиропотока: сейчас это уже 150 тысяч человек. Заканчивается проектирование реконструкции мест стоянок, что позволит размещать больше самолётов и рулёжных дорожек. Все имеющиеся рейсы останутся. Планируем запустить рейс в Мурманск и продолжаем работу с Минском на уровне Союзного государства, идёт разработка механизма финансирования этих перелётов. В планах как минимум с 2025 года приступить к возведению нового терминала прилётов и потом улучшить старый. Один будет для прилётов использоваться, другой – для вылетов.

Из-за неблагоприятных метеоусловий частенько бывают задержки по причине определённых технических проблем. Сейчас идёт плотная работа разных организаций, включая «Новопорт», администрацию, правительство Псковской области, Министерство обороны и Росавиацию, над передачей специального навигационного оборудования, которое есть на авиабазе, в оперативное управление. Это позволит при многих неблагоприятных погодных условиях осуществлять посадку самолётов. Надеюсь, что в следующем году получится решить эту проблему.

– «Ласточки» тоже летают. Есть ли перспектива появления дополнительных ежедневных поездов?

– Перспектива есть. Как только получим от РЖД уведомление, что железнодорожные пути приведены в порядок, рассмотрим этот вопрос. Скорость, которую можно будет развивать на отремонтированных участках, позволит запустить ещё один рейс.

«Подорожная»

– Как планируется развивать инфраструктуру зарядных станций?

– Чем мощнее заправка, тем быстрее можно зарядить автомобиль. Но так как для установки таких зарядок требуются масштабные работы по переустройству существующих сетей, резкого роста ожидать не приходится. Но ежегодно несколько заправочных станций будет появляться.

– На дороге между Новгородом и Санкт-Петербургом появилась музыкальная разметка, поёт «Калинку-малинку». Есть шанс, что и в Псковской области так будет?

– Однозначно не скажу. Если водитель задремал и машину начало уводить вправо, это, конечно, его взбодрит. Но человеку, который едет в нормальном состоянии, эта музыка быстро надоест и даже будет отвлекать. Считаю, нам точно не стоит делать такую разметку. Это ведь и дополнительные средства, мы лучше потратим их на другие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

– На улице Кузбасской Дивизии на проезжую часть проецируется знак пешеходного перехода, на фонарных ограждениях есть подсветка для акцентирования внимания водителей. Эти нововведения эффективны?

– Это экспериментальные меры, и время покажет, эффективны они или нет. Насколько это экономически оправданно и выгодно, пока не готов сказать, потому что большинство нестандартных решений идёт в тестовом бесплатном режиме. Цель таких экспериментов – посмотреть, насколько хорошо становится виден пешеход водителю, особенно в тёмное время года. У нас люди любят одеваться во всё чёрное и тёмным вечером переходить через пешеходные переходы без отражателей. Большой риск возникает.