Как жители Локнянского округа помогают участникам СВО, рассказал Иван Белугин

08:13, 18 декабря 2024, ПАИ

О том, как жители Локнянского муниципального округа помогают участникам СВО, рассказал глава муниципалитета Иван Белугин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас основное направление деятельности – это плетение маскировочных сетей, и акцент у нас сделан именно на этом. Понятное дело, что есть дополнительная помощь: свечи, гуманитарная помощь – это мы тоже всё делаем, но сети – это приоритет. Почти каждый населённый пункт в Локнянском округе плетёт сети – везде есть станок для этого и есть люди, которые этим занимаются», – сказал Иван Белугин.

Он добавил, что сети военнослужащим нужны всегда, вне зависимости от времени года. «Заявки от ребят приходят постоянно, сети горят, рвутся. Это расходный материал, который нужен постоянно», – подчеркнул глава округа.

В частности, работу по помощи участникам СВО осуществляет штаб «Мы вместе. Позывной «СВОи», который возглавляет Татьяна Грызлова.

«С ней работает большая команда, которая, невзирая ни на что, плетёт сети. Мы помогаем и спонсорами, и депутатами – собираем средства, закупаем материалы. Кроме того, у нас действует филиал «Скобари» в Локне, который занимается сбором гуманитарной помощи. Также у нас есть пансионат «Забота» – частное социальное учреждение, которое также оказывает помощь военным», – подчеркнул Иван Белугин.