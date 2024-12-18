Первый канал снимет программу «Жизнь своих» в Псковской области

10:52, 18 декабря 2024, ПАИ

Первый канал снимет программу «Жизнь своих» в Псковской области. Съёмочная группа проведёт в регионе шесть дней.

За это время журналисты успеют побывать в Псковском кремле, познакомиться с псковичами и даже устроить охоту на местных барсиков. Съёмки продолжатся в Пушкинском заповеднике, пушкиногорском экопарке «Зооград». После этого группа отправится в гости к народу сето в Печорский район, побывает в Псково-Печерском монастыре, где ведущий Евгений Кривцов поговорит с учащимися семинарии, спустится в пещеры и расспросит звонарей об их искусстве.

Съёмочная группа также отправится на берег Чудского озера, к месту Ледового побоища, где познакомится с псковскими реконструкторами. Съёмки запланированы и в порховской кузнице, и на псковском рынке, и в других точках, которые могут быть интересны потенциальным туристам со всей России.

Программа «Жизнь своих» рассказывает о том, чего нет ни в одном путеводителе, потому что самое интересное о своей земле знают только люди, которые там живут. Люди, то, как они живут, что едят, как воспитывают детей, чем гордятся и о чём думают, – самое интересное в любом путешествии, уверены создатели программы и её ведущий.

Программа выходит в эфир Первого канала каждое воскресенье в 10:15.