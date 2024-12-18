Антон Захаревский станет гостем программы «Среда обитания»

12:49, 18 декабря 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 18 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Псковской области Антон Захаревский.

Насколько опасны новогодние гирлянды? Как повлиял на пожарную безопасность запрет использования фейерверков и кто и каким образом борется с его нарушителями? Сколько точек по продаже пиротехники работает в этом году и будут ли псковичи активно запускать салюты в новогоднюю ночь? Что в ведомстве думают об инициативах тотального запрета новогодних фейерверков на федеральном уровне?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.