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Политика

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в прямом эфире в 12 часов 19 декабря

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в прямом эфире в 12 часов 19 декабря. В этом году большая пресс-конференция главы государства будет совмещена с прямой линией.

Сайт moskva-putinu.ru, с помощью которого можно задать Владимиру Путину

Журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».

За всю историю проведения больших пресс-конференций Владимира Путина псковским журналистам удавалось задать вопросы главе государства несколько раз. В разные годы они касались тем, актуальных на тот момент, например про укрупнение регионов.

Отметим, что вопросы, которые озвучивают президенту, все чаще касаются не отдельно взятого региона, а важны или для нескольких из них, или для всей страны.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«Для Псковской области, как региона приграничного, соседствующего со странами НАТО, актуальны вопросы, связанные с ее геополитическим положением, развитием приграничной инфраструктуры. А как для региона-форпоста, региона-воина, безусловно, важны вопросы, связанные с ходом специальной военной операцией, с поддержкой наших воинов и членов их семей», – отметила член Общественной палаты России, руководитель Госархива Псковской области Наталья Исакова.

Напомним, что участниками большой пресс-конференции традиционно становятся и журналисты иностранных СМИ, в том числе из недружественных государств. Это демонстрирует международный интерес к пресс-конференции Владимира Путина, а по факту делает ее одним из главных международных событий года.

Другая сторона «Итогов года» с Владимиром Путиным – это прямая линия с жителями страны, на нее уже поступило более 1,5 млн вопросов. «Это огромный массив информации о том, как чувствует себя Россия и что волнует ее граждан», – отметила Наталья Исакова.

Напомним, прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут 19 декабря в 12:00 мск в совмещенном формате — под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальных ресурсах https://moskva-putinu.ru.
В 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более 2 млн вопросов.

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