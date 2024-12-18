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Общество

Псковичи могут отправить подарки детям в Херсонскую область к Новому году

Сладкие подарки к Новому году для детей из Херсонской области принимают в Ресурсном центре добровольчества в Пскове, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот сюжета телеканала «Первый Псковский»

Присоединиться к всероссийской акции может любой желающий до 27 декабря. Благодаря усилиям псковичей уже было собрано 37 новогодних подарков.

Собрать посылку можно только из продуктов долгого срока хранения, например конфет, сухофруктов, печенья, соков, и принести в штаб на улице Конной, 2 в Пскове.

Как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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