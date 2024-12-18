Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области
Грузовой и пассажирский поезд Мурманск – Санкт-Петербург столкнулись в Мурманской области. На станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
В результате происшествия три вагона сошли с рельсов. Информация о пострадавших уточняется, движение на участке сейчас приостановлено, уточнили в РЖД.
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