Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области

17:11, 18 декабря 2024, ПАИ

Грузовой и пассажирский поезд Мурманск – Санкт-Петербург столкнулись в Мурманской области. На станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В результате происшествия три вагона сошли с рельсов. Информация о пострадавших уточняется, движение на участке сейчас приостановлено, уточнили в РЖД.