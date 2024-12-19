Псковичи рассказали, что сделает их счастливыми в 2025 году
Стало известно, после достижения каких целей жители Псковской области смогут ощутить счастье в 2025 году. Соответствующий опрос провели специалисты hh.ru по СЗФО.
Синдром отложенной жизни был подтвержден у 59 % опрошенных, которые уверены, что станут счастливее, как только найдут хорошую работу. Еще 38 % респондентов надеются, что им принесёт радость отпуск в 2025 году.
Кроме того, ещё 21 % участников опроса сделает счастливыми встреча с семьей и близкими, в то время как ещё 24 % связывают своё счастье с улучшением здоровья.
Кроме того, 16 % местных жителей верят, что выигрыш в лотерею может стать ключом к их положительным эмоциям в ближайшем будущем. Также 16 % респондентов этому помогут встречи и развлечения с друзьями, а ещё 18 % полагают, что новая любовь.
14 % опрошенных уверены, что станут счастливее после покупки автомобиля, а 15 % – если закроют ипотеку. Ещё 6 % верят, что в этом поможет изучение иностранного языка, 7 % – вступление в брак, и ещё 5 % – рождение ребенка.
Среди других событий, которые могут сделать людей более счастливыми, они упомянули открытие собственного бизнеса, погашение кредитов, окончание ремонта, наличие двух выходных в неделю, возможность выспаться, развод с супругом(ой), создание пассивного дохода и защиту кандидатской диссертации.
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