Псковичи рассказали, что сделает их счастливыми в 2025 году

09:00, 19 декабря 2024, ПАИ

Стало известно, после достижения каких целей жители Псковской области смогут ощутить счастье в 2025 году. Соответствующий опрос провели специалисты hh.ru по СЗФО.

Синдром отложенной жизни был подтвержден у 59 % опрошенных, которые уверены, что станут счастливее, как только найдут хорошую работу. Еще 38 % респондентов надеются, что им принесёт радость отпуск в 2025 году.

Кроме того, ещё 21 % участников опроса сделает счастливыми встреча с семьей и близкими, в то время как ещё 24 % связывают своё счастье с улучшением здоровья.

Кроме того, 16 % местных жителей верят, что выигрыш в лотерею может стать ключом к их положительным эмоциям в ближайшем будущем. Также 16 % респондентов этому помогут встречи и развлечения с друзьями, а ещё 18 % полагают, что новая любовь.

14 % опрошенных уверены, что станут счастливее после покупки автомобиля, а 15 % – если закроют ипотеку. Ещё 6 % верят, что в этом поможет изучение иностранного языка, 7 % – вступление в брак, и ещё 5 % – рождение ребенка.

Среди других событий, которые могут сделать людей более счастливыми, они упомянули открытие собственного бизнеса, погашение кредитов, окончание ремонта, наличие двух выходных в неделю, возможность выспаться, развод с супругом(ой), создание пассивного дохода и защиту кандидатской диссертации.