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Политика

Михаил Ведерников сегодня обратится к депутатам с бюджетным посланием

С бюджетным посланием к депутатам Псковского областного Собрания глава региона Михаил Ведерников обратится сегодня, 19 декабря.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В этот день пройдёт заключительная сессия областного Собрания в этом году. Она начнётся в 10:00. В основной повестке 17 вопросов. В частности, депутатам предстоит скорректировать параметры областного бюджета 2024 года, рассмотреть в трёх чтениях бюджет предстоящего трёхлетнего периода, а также рассмотреть законопроекты «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Гдовского муниципального района Псковской области», «О местном референдуме в Псковской области» и другие вопросы.

Трансляцию 40-й сессии Псковского областного Собрания депутатов VII созыва можно будет посмотреть на официальном сайте регионального парламента.

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