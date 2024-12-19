В Псковской области изменён порядок уведомления о проведении публичных мероприятий

11:33, 19 декабря 2024, ПАИ

Новый порядок уведомления о проведении публичного мероприятия будет действовать в Псковской области – соответствующий закон приняли депутаты регионального парламента на декабрьской сессии Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Принятая законодательная норма исключает требование о подаче уведомления в правительство Псковской области. Организаторы публичного мероприятия должны в письменной форме сообщить о его проведении в местную администрацию того муниципального образования, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия (района, муниципального или городского округа). При проведении публичного мероприятия на территориях сразу двух и более муниципальных образований уведомление подаётся в каждый орган местного самоуправления. Новое правило начнёт действовать спустя десять дней после официального опубликования принятого закона.

Аналогичный порядок подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий определён законами Воронежской, Калужской, Тульской, Новгородской и ряда других областей.