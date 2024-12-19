Творческий путеводитель по Псковской области создал Сергей Бурыкин

16:19, 19 декабря 2024, ПАИ

Творческий путеводитель по Псковской области «Россия начинается здесь…» создал писатель, поэт Сергей Бурыкин. Об этом он рассказал в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 19 декабря.

Путеводитель появился в каждой школе и библиотеке области. Также книга представлена и в электронном виде, рассказал он.

«Я целый год ездил по всем районам, знакомился с людьми, творческой интеллигенцией, с библиотекарями и краеведами. После я готовил очерки, они проходили экспертизу у краеведов, и в конечном итоге родилась эта книга», – отметил Сергей Бурыкин.

Он отметил, что любовь к Родине является главной мыслью, которая вложена в основу творчества поэта.

«У меня зачастую стихи не имеют лирического героя, какого-то внутреннего конфликта, но зато они насыщенны информативностью. Художественный жанр очерка очень короткий. Я не могу в одном стихотворении рассказать про все достопримечательности района. Нужно зажечь интерес у читателя, дать ему «затравочку», чтобы он завёлся, восхитился и подумал: «Ой, как интересно, я этого не знал», залез в Интернет, зашел в библиотеку почитать, пополнил свой багаж знаний, а потом преисполнился любовью к своей малой Родине», – подчеркнул поэт.