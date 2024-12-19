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Общество

Ресурсный центр для ветеранов СВО открылся в Псковской области

Открытие ресурсного центра для ветеранов СВО на базе Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялось в Пскове сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На открытие прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он осмотрел тренажёрный зал, кинозал для просмотра фильмов, комнату психологической разгрузки, где будут работать психологи, детский уголок, библиотеку, а также конференц-зал. Экскурсию провела руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Фото: ПАИ

После этого в ресурсном центре началось заседание межведомственной комиссии по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей.

«Мы только что открыли ресурсный центр, это новое пространство, которое позволит расширить возможности фонда. Здесь также можно будет проводить различные мероприятия и встречи. Уверен, что жители по достоинству оценят это пространство», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Губернатор подчеркнул, что филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области «уже доказал свою значимость». «С момента открытия поступило более 12 тысяч обращений, более 93% из них решены в положительную сторону. Все категории граждан могут получить помощь в одном месте по принципу одного окна. Правительство и дальше будет оказывать поддержку в этой сфере», – заверил Михаил Ведерников.

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