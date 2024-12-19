Ресурсный центр для ветеранов СВО открылся в Псковской области

17:06, 19 декабря 2024, ПАИ

Открытие ресурсного центра для ветеранов СВО на базе Псковского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялось в Пскове сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

На открытие прибыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он осмотрел тренажёрный зал, кинозал для просмотра фильмов, комнату психологической разгрузки, где будут работать психологи, детский уголок, библиотеку, а также конференц-зал. Экскурсию провела руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

После этого в ресурсном центре началось заседание межведомственной комиссии по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей.

«Мы только что открыли ресурсный центр, это новое пространство, которое позволит расширить возможности фонда. Здесь также можно будет проводить различные мероприятия и встречи. Уверен, что жители по достоинству оценят это пространство», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области «уже доказал свою значимость». «С момента открытия поступило более 12 тысяч обращений, более 93% из них решены в положительную сторону. Все категории граждан могут получить помощь в одном месте по принципу одного окна. Правительство и дальше будет оказывать поддержку в этой сфере», – заверил Михаил Ведерников.