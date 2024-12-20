Проект «В спорте мы едины!» успешно реализован клубом единоборств на базе Красногородского интерната

15:21, 20 декабря 2024, ПАИ

Клуб единоборств «Спортивное единство» Пскова в этом году реализовал проект «В спорте мы едины!». В рамках него на базе Красногородской школы-интерната «Агрошкола» прошли учебно-тренировочные сборы.

Мероприятия проходили в течение семи дней, а его участниками стали псковские спортсмены, воспитанники Красногородской школы-интерната «Агрошкола», дети педагогов и спортсмены-дзюдоисты Ленинградской области. Для них клуб проводил ежедневные тренировки, различные патриотические мероприятия, а также активные игры.



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»



Фото: Клуба единоборств «Спортивное единство»





































В частности, каждый день был насыщен активностями. Например, спортсменов ожидали утренние пробежки, тренировки на татами, игры в баскетбол, футбол и лазертаг, кроссы. Кроме того, для участников подготовили и полезную программу. В неё вошли познавательные лекции о правильном питании, игры на командообразование и самые различные активные игры.

Также у молодых людей была возможность посетить музей школы-интерната, где они познакомились с историей учреждения, героями СВО, а также символами пионерии. Особое же внимание участников привлекла военизированная эстафета, где участники разбирали и собирали оружие, примеряли военное обмундирование и переносили раненых.

«Каждый день был удивительным, насыщенным и интересным как для спортсменов, так и для школьников. Организаторы и педагоги агрошколы надеются на дальнейшее совместное сотрудничество. Ведь подобные проекты помогают не только увеличить интерес к спорту, но и повысить чувство патриотического сознания у подрастающего поколения. Хочу также поблагодарить наших партнёров – «Женщин бизнеса» Псковской области, креатора Светлану Воронкову и учебно-методический центр «Авангард Псков», – рассказала автор проекта Кристина Тимофеева.

Добавим, что проект стал победителем в конкурсе социальных проектов «Лучшая семейная инициатива Псковской области» в рамках проекта «Семейный проектный офис» Клуб Молодых Семей Псковской области при поддержке Фонда президентских грантов.

Реклама. АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет». ИНН 6027207490.