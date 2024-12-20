Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове
Чемпионат и первенство Псковской области, а также детские региональные соревнования по карате на призы региональной федерации прошли в Пскове, сообщил ПАИ председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.
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Фото: предоставил Антон Потебня
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Фото: предоставил Антон Потебня
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Фото: предоставил Антон Потебня
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Фото: предоставил Антон Потебня
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Фото: предоставил Антон Потебня
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Фото: предоставил Антон Потебня
В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Награды состязаний разыгрывались в индивидуальном ката, ката-группе, а также индивидуальном и командном кумите.
По результатам турнира будет сформирована сборная региона на 2025 год, а также команда для участия в окружных стартах.
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