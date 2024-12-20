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Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове

Чемпионат и первенство Псковской области, а также детские региональные соревнования по карате на призы региональной федерации прошли в Пскове, сообщил ПАИ председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

  • Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове
    Фото: предоставил Антон Потебня
  • Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове
    Фото: предоставил Антон Потебня
  • Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове
    Фото: предоставил Антон Потебня
  • Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове
    Фото: предоставил Антон Потебня
  • Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове
    Фото: предоставил Антон Потебня
  • Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове
    Фото: предоставил Антон Потебня

В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Награды состязаний разыгрывались в индивидуальном ката, ката-группе, а также индивидуальном и командном кумите.

По результатам турнира будет сформирована сборная региона на 2025 год, а также команда для участия в окружных стартах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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