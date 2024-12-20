Областные чемпионат и первенство по карате прошли в Пскове

10:14, 20 декабря 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области, а также детские региональные соревнования по карате на призы региональной федерации прошли в Пскове, сообщил ПАИ председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.



Фото: предоставил Антон Потебня



Фото: предоставил Антон Потебня



Фото: предоставил Антон Потебня



Фото: предоставил Антон Потебня



Фото: предоставил Антон Потебня



Фото: предоставил Антон Потебня











В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Награды состязаний разыгрывались в индивидуальном ката, ката-группе, а также индивидуальном и командном кумите.

По результатам турнира будет сформирована сборная региона на 2025 год, а также команда для участия в окружных стартах.

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