Концерт памяти Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» прошёл в Пскове. Почтить память музыканта, дирижёра, джазмена и педагога собрались в БКЗ областной филармонии многие жители Пскова.
В первом отделении Губернаторский симфонический оркестр исполнил произведения, премьера которых состоялась в первые годы существования коллектива под руководством Аркадия Галковского. На сцене выступили друзья, коллеги и ученики музыканта.
Как прошёл памятный концерт – смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.
Фото: Андрей Степанов, 12:46, 20 декабря 2024, ПАИ
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