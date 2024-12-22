Концерт памяти Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» прошёл в Пскове

Концерт памяти Аркадия Галковского «Неоконченная симфония» прошёл в Пскове. Почтить память музыканта, дирижёра, джазмена и педагога собрались в БКЗ областной филармонии многие жители Пскова.

В первом отделении Губернаторский симфонический оркестр исполнил произведения, премьера которых состоялась в первые годы существования коллектива под руководством Аркадия Галковского. На сцене выступили друзья, коллеги и ученики музыканта.

Как прошёл памятный концерт – смотрите в фоторепортаже Андрея Степанова.