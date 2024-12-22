Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

13:27, 20 декабря 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 19 декабря на улице Фурманова в Великих Луках в одноэтажном здании в помещении покрасочной камеры произошла технологическая вспышка без последующего горения. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при использовании лакокрасочных материалов.

Также возгорание в торговом зале произошло в одноэтажном здании на улице 1 Мая в Острове. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электрощитовой.