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Общество

Чаще всего дети в Пскове получают травмы во время катания на «ватрушках»

Чаще всего дети в Пскове получают травмы во время катания на «ватрушках», рассказала хирург детской областной клинической больницы Анна Бондаренко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, в прошлом году к хирургам детской больницы с травмами обращались 12 тысяч раз, 60% травм пришлись на зиму и лето. В межсезонье число обращений несколько снижается.

«Вот и сейчас, с наступлением зимы, число обращений начинает расти, хотя сезон еще в силу не вступил. Чаще всего дети получают травмы во время катания с горок на «ватрушках». И дети, и родители не соблюдают правила безопасности: катаются в небезопасных местах с деревьями, у проезжей части, катаются кучей, надувают «ватрушку» так, что она лопается», - перечислила Анна Бондаренко.

Чаще всего дети получают травмы на необорудованной горке в Финском парке и на оборудованной горке в Мальской долине.

«Зимой обычно приходится сталкиваться с черепно-мозговыми травмами, ушибами и переломами позвоночника и закрытой травмой живота», - добавила медик.

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