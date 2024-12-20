Чаще всего дети в Пскове получают травмы во время катания на «ватрушках»

15:07, 20 декабря 2024, ПАИ

Чаще всего дети в Пскове получают травмы во время катания на «ватрушках», рассказала хирург детской областной клинической больницы Анна Бондаренко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, в прошлом году к хирургам детской больницы с травмами обращались 12 тысяч раз, 60% травм пришлись на зиму и лето. В межсезонье число обращений несколько снижается.

«Вот и сейчас, с наступлением зимы, число обращений начинает расти, хотя сезон еще в силу не вступил. Чаще всего дети получают травмы во время катания с горок на «ватрушках». И дети, и родители не соблюдают правила безопасности: катаются в небезопасных местах с деревьями, у проезжей части, катаются кучей, надувают «ватрушку» так, что она лопается», - перечислила Анна Бондаренко.

Чаще всего дети получают травмы на необорудованной горке в Финском парке и на оборудованной горке в Мальской долине.

«Зимой обычно приходится сталкиваться с черепно-мозговыми травмами, ушибами и переломами позвоночника и закрытой травмой живота», - добавила медик.