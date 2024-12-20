Не нужно трогать ребёнка с травмой, сразу вызывайте врача – медик из Пскова

15:31, 20 декабря 2024, ПАИ

Не трогать ребёнка с травмой и немедленно вызывать врача рекомендовала хирург детской областной клинической больницы Анна Бондаренко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если ребёнок не может встать, не нужно его поднимать, крутить, вертеть. Сразу звоните в скорую. Поинтересуйтесь просто, где болит. Транспортировкой пострадавшего должны заниматься медики, а вы можете сделать только хуже, особенно если это перелом позвоночника или черепно-мозговая травма», – предупредила Анна Бондаренко.

Специалист также рассказала, что половина всех зимних травм составляют компрессионные переломы и травмы спины. «Типичные симптомы таких травм – боль в спине и кратковременные проблемы с дыханием», – пояснила медик.