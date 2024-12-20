О самых тяжёлых детских травмах рассказала псковский хирург

16:03, 20 декабря 2024, ПАИ

О самых тяжёлых детских травмах рассказала хирург детской областной клинической больницы Анна Бондаренко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Травмы, которые связаны с взрывом петард в руках детей, самые «некрасивые» и тяжелые. Это одновременно и рваные раны, повреждения мягких тканей, и переломы, инфекции. Мы никогда не знаем, как заживут такие травмы, как в будущем это отразится на мелкой моторике», - пояснила Анна Бондаренко.

Самыми редкими зимними неприятностями у детей специалист назвала обморожения и ожоги.

«Обморожения встречаются у детей и подростков реже, но если бывают, то в основном это нос, уши и лодыжки. Никто из детей пьяными в сугробах не засыпает, поэтому мы, как правило, имеем дело с обморожениями первой степени. В этом случае достаточно бывает просто пойти в тепло, выпить тёплый напиток и полежать в ванне с тёплой водой», - посоветовала медик.

При ожогах специалист рекомендовала освободить обожжённое место от одежды, охладить струей прохладной воды и обезболить. «Можно дать нурофен и потом обязательно отправляться в больницу», - сказала Анна Бондаренко.