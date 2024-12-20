Михаил Ведерников: Значительная часть моей жизни связана с добровольчеством

16:40, 20 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в молодости активно занимался добровольчеством. Этим глава региона поделился в рамках подкаста «Потрещим» от Дома молодёжи.

«Я был частью молодёжного движения и, более того, хочу отметить, что в Выборгском районе организацию «Молодёжное единство» создавал именно я», – отметил губернатор.

Он добавил, что значительная часть его жизни связана с активностью, добровольчеством и молодёжным движением. «Собственно, наверное, поэтому я всецело стараюсь молодёжь поддерживать», – заключил Михаил Ведерников.

Добавим, что собеседником главы региона стал корреспондент телеканала «Первый Псковский» Никита Черкашин.