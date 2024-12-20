Михаил Ведерников рассказал, есть ли в его работе рутина, которая ему не нравится

17:09, 20 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, есть ли рутина, которая не нравится ему в своей работе. Этим он поделился в рамках подкаста «Потрещим» от Дома молодёжи.

«Встречи с активными, молодыми людьми не могут быть рутиной. В принципе работа интересная и творческая. Документы, наверное, меньше удовольствия приносят, чем какие-то реальные проекты, но это тоже важная часть работы. Работая с документами, узнаешь много нового и учишься чему-то», – отметил Михаил Ведерников.

Добавим, что собеседником главы региона стал корреспондент телеканала «Первый Псковский» Никита Черкашин.