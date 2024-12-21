Боксёр из Псковской области стал призёром республиканского турнира в Белоруссии

13:51, 21 декабря 2024, ПАИ

Боксёр Псковской области Артём Корицкий занял второе место на VII республиканском турнире памяти Анатолия Морозова, который проходил в Бресте с 17 по 20 декабря. Об этом сообщается в группе «Бокс Локня» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из России и Белоруссии. Турнир такого масштаба прошёл в Бресте впервые.

Псковскую область представляли боксёры из Локни Артём Корицкий, Михаил Новик и Омар Кулаев. В результате Корицкий занял второе место, а Новик и Кулаев не попали на пьедестал, но показали конкурентные бои, уступив победителям турнира.

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