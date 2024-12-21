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Общество

Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе

26 учеников Линовской средней школы из Пыталовского округа Псковской области пополнили ряды отряда «Юные друзья пограничников». Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»
  • Отряд «Юные друзья пограничников» пополнили 26 учеников школы в Пыталовском округе
    Фото: районная газета «Наша жизнь»

В мае 2022 года в Линовской средней школе был создан отряд «Юные друзья пограничников» во взаимодействии с пограничной заставой деревни Линово. В состав военно-патриотического клуба вошли 12 учеников разных возрастов. На днях этот клуб пополнился ещё 26 членами.

Торжественная церемония посвящения прошла на базе пыталовского отдела Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Перед началом показали видеоролик, в котором рассказывается об этапах становления отряда и их деятельности.

Занятия с учащимися проводятся один раз в неделю. Ребята получают умения и навыки, необходимые для прохождения службы в Вооружённых силах России, проходят огневую, тактическую, строевую и физическую подготовку.

В ходе мероприятия новобранцы дали клятву, символизирующую их приверженность патриотическим ценностям и служению Родине. Им были вручены зелёные береты и галстуки. Поздравить юных пограничников пришли почётные гости – руководство отдела и пограничной заставы Линово, ветеран пограничной службы Анатолий Мошников и глава линовского теротдела Пыталовского муниципального округа Наталья Стефанович.

«Мы желаем им успехов в службе, а также стойкости духа и верности своим идеалам. Пусть каждый день будет наполнен новыми знаниями и полезными навыками, которые помогут им стать настоящими патриотами своей страны», – отметила директор Линовской средней школы Марина Виноградова.

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