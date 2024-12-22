День энергетика отмечают в России

09:53, 22 декабря 2024, ПАИ

22 декабря, в день зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня минимальна, отмечается День энергетика, пишет портал calend.ru.

Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 23 мая 1966 года и посвящён принятию Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 года.

Позже, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», а также Указу Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», празднование Дня энергетика в Советском Союзе было перенесено на третье воскресенье декабря. Однако впоследствии было решено вернуться к первоначальной дате – 22 декабря.