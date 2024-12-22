Более 6300 человек уже проголосовали за номинантов премии «Народное признание»

10:51, 22 декабря 2024, ПАИ

Более 6 300 человек уже проголосовали за номинантов Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024».

Голосование было открыто 16 декабря и продлится до 17 января.

В этом году в Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» 10 номинаций: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие». В них включено почти 200 заявок практически из всех муниципалитетов региона.

Напомним, что второй этап голосования пройдёт с 20 января по 21 февраля. Церемония награждения запланирована на 26 февраля в Псковской областной филармонии.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание и #ПремияПАИ.