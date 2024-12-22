Чем опасны для здоровья перепады температур, рассказала врач

20:55, 22 декабря 2024, ПАИ

Чем опасны перепады температур для здоровья, рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева, пишут «Известия».

Резкие изменения температуры являются стрессом для терморегуляционной системы организма, отметила она. Это влечет за собой сбои в работе иммунной системы, делая человека более уязвимым к вирусам и инфекциям.

Внезапное снижение температуры может привести к сужению сосудов, которые затем при потеплении расширяются. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может привести к дискомфорту и приступам, пояснила специалист. Также колебания температуры усугубляют бронхолегочные болезни, особенно у больных астмой или хронической обструктивной болезнью легких.

Кроме того, зимой дольше сохраняется период активности некоторых вирусов, например, гриппа. Также люди чаще находятся в закрытых помещениях, увеличивая риск передачи вирусов между людьми.

В первую очередь, в группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, астмой и другими, - отметила Татьяна Тарадеева. «Иммунная система детей и пожилых людей также более восприимчива к инфекциям. Гормональные изменения могут ослабить иммунную систему, что увеличивает риск заболеваний у беременных», - сказала она.