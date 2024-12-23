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Спорт

«Черноморец» официально объявил о подписании псковского футболиста

Новороссийский «Черноморец» официально объявил о подписании псковского защитника Владислава Мастерного. Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Черноморец» официально объявил о подписании псковского футболиста. Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Соглашение рассчитано на 1,5 года. В «Черноморец» Мастерной перешёл из воронежского «Факела», за который выступал пять лет. Новороссийский коллектив играет в Первой лиге России и идёт на пятом месте в турнирной таблице. Чтобы получить шанс на повышение в Российскую премьер-лигу, команде необходимо занять минимум четвёртое место.

Отметим, что Владислав Мастерной начал заниматься футболом в псковской спортшколе «Стрела». В сезоне 2018-2019 годов он защищал цвета клуба «Псков-747».

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