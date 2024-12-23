Инвеститоги года с Екатериной Ершовой подведут в программе «Бизнес-ланч»

13:18, 23 декабря 2024, ПАИ

Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 декабря.

Значительную часть бюджетного послания губернатор Михаил Ведерников посвятил работе Фонда инвестразвития и перспективам инвестиционной работы в регионе.

Вместе с Екатериной Ершовой ведущие Алёна Комарова и Александр Машкарин подробно обсудят, благодаря чему в 2024 году в работе Фонда удалось сделать рывок, как менялся тренд интересов инвесторов в регионе, как работает созданный в Псковской области «зеленый коридор» для инвестиций и благодаря каким преимуществам площадки в области конкурентноспособны на российском уровне.

Программа выйдет в эфир в 14:00 мск. Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.