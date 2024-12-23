Обрез винтовки Мосина изъяла полиция у псковича

14:18, 23 декабря 2024, ПАИ

Обрез винтовки Мосина обнаружили и изъяли у 50-летнего неработающего жителя Пскова в ходе расследования уголовного дела, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские нашли обрез винтовки в квартире мужчины. Проведённая экспертиза показала, что этот обрез является огнестрельным оружием.

Пскович заявил сотрудниками полиции, что обрез он якобы нашёл. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Проводится расследование, уточнили в пресс-службе.