Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Формат прямой линии помогает президенту определить системность проблем - Александр Котов

Формат прямой линии помогает президенту России Владимиру Путину определить системность проблем, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Такой формат общения главы государства с гражданами прежде всего очень важен самому президенту. Он так получает обратную связь. Вопросы людей - это же то, что их беспокоит. Это не первый такой формат. И в разное время возможно складывалось впечатление, что стоит только обратить внимание президента, задать ему какой-то вопрос, и тут же мгновенно будет найдено решение. Президент, как мне кажется, на это смотрит немного с другой стороны», - отметил спикер.

По его словам, получая вопросы, президент старается проанализировать и понять, какой вопрос носит исключительно частный характер и его просто решить, а какой вопрос носит системный характер, то есть эта проблема характерна для всех регионов нашей страны. «Тогда надо искать непростые решения, они не бывают быстрыми, мгновенными, и над этим придется работать не год и не два», - сказал Александр Котов.

Несмотря на то, что глава государства ответил только на небольшую часть из поступивших вопросов, все остальные также не останутся без внимания, добавил спикер Собрания. «Они будут систематизированы и оправлены в регионы по месту жительства людей, которые задавали эти вопросы, и уже мы будем работать с теми, кто обращался с теми или иными вопросами к президенту. Я считаю этот формат полезным для всех: и для региональных органов власти, местного самоуправления, и для людей, потому что у них есть возможность на самый верх обратиться с тем, что их волнует», - пояснил Александр Котов.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, прошла 19 декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 декабря 2024

Формат прямой линии помогает президенту определить системность проблем - Александр Котов
24 декабря 2024

Инфраструктура МТС в Псковской области в 2025 году заработает на отечественном оборудовании
24 декабря 2024

Колбаса, майонез и соль: самые вредные продукты в новогоднем меню назвали псковичам
24 декабря 2024

Акция «Тайный Дед Мороз» в Пскове собрала почти 60 участников
24 декабря 2024

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове переехал
24 декабря 2024

Стали известны победители конкурса молодёжных проектов Псковской области
24 декабря 2024

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 25 декабря
24 декабря 2024

Часть объектов Псковского музея закроется на санитарные дни

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...