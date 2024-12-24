Формат прямой линии помогает президенту определить системность проблем - Александр Котов

14:15, 24 декабря 2024, ПАИ

Формат прямой линии помогает президенту России Владимиру Путину определить системность проблем, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Такой формат общения главы государства с гражданами прежде всего очень важен самому президенту. Он так получает обратную связь. Вопросы людей - это же то, что их беспокоит. Это не первый такой формат. И в разное время возможно складывалось впечатление, что стоит только обратить внимание президента, задать ему какой-то вопрос, и тут же мгновенно будет найдено решение. Президент, как мне кажется, на это смотрит немного с другой стороны», - отметил спикер.

По его словам, получая вопросы, президент старается проанализировать и понять, какой вопрос носит исключительно частный характер и его просто решить, а какой вопрос носит системный характер, то есть эта проблема характерна для всех регионов нашей страны. «Тогда надо искать непростые решения, они не бывают быстрыми, мгновенными, и над этим придется работать не год и не два», - сказал Александр Котов.

Несмотря на то, что глава государства ответил только на небольшую часть из поступивших вопросов, все остальные также не останутся без внимания, добавил спикер Собрания. «Они будут систематизированы и оправлены в регионы по месту жительства людей, которые задавали эти вопросы, и уже мы будем работать с теми, кто обращался с теми или иными вопросами к президенту. Я считаю этот формат полезным для всех: и для региональных органов власти, местного самоуправления, и для людей, потому что у них есть возможность на самый верх обратиться с тем, что их волнует», - пояснил Александр Котов.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, прошла 19 декабря.